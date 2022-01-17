Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 18 января

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег). Лишь западные, северо-западные, северные районы республики будут под влиянием антициклона, в связи с чем установится преимущественно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед. РГП «Казгидромет»

На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель, на дорогах – гололедицу, на севере области – туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Алматинской области – туман, гололед, ночью на востоке области – усиление ветра до 18-23 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман, усиление ветра, днем в горных районах до 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе Мангистауской области – гололед, днем на западе, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области – туман, на севере, северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, с низовой метелью.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе области – туман.

Днем на юге Кызылординской области – гололед, в центре области – туман.

На юге, востоке Актюбинской области, на юге Павлодарской области, на севере, юге Карагандинской области – туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 января.