Стандарт оказания педиатрической помощи разработали в Казахстане

Проект предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей, не достигших 18-летнего возраста, на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Так, основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:

оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;

проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;

соблюдение принципов ИВБДВ;

проведение медицинской реабилитации детям;

оказание профилактической помощи:

патронаж беременных;

формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию;

проведение информационно-разъяснительной работы с законными представителями ребенка по вопросам ухода, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям;

консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до шести месяцев и продолжения грудного вскармливания до двух лет;

проведение скрининговых исследований;

консультирование по вопросам раннего развития ребенка;

медицинские профилактические осмотры;

проведение вакцинации;

динамическое наблюдение;

патронаж детей, в том числе новорожденных.

А также проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.

Организациями ПМСП проводится:

консультативная, диагностическая, лечебно-профилактическая помощь, динамическое наблюдение; патронажи и активные посещения беременных, новорожденных и детей раннего возраста в соответствии с универсально-прогрессивной моделью патронажной службы; планирование, организация и проведение вакцинации в соответствии со сроками профилактических прививок; направление детей на консультации к профильным специалистам при наличии показаний; выявление острых и хронических заболеваний, своевременное проведение экстренных и плановых лечебных мероприятий; направление детей в круглосуточный стационар, дневной стационар и организация стационара на дому при наличии показаний; динамическое наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете, лечение и оздоровление; восстановительное лечение и медицинская реабилитация детям; проведение скрининга новорожденных и детей раннего возраста; организация оздоровления детей перед поступлением их в дошкольные или школьные учреждения; информационная работа с родителями и членами семей или с законными представителями по вопросам рационального питания, профилактики детских болезней и формирования здорового образа жизни.

Посмотреть полный текст документа можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 31 января.