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Законодательство РК
15:40 17.01.2022

Стандарт оказания педиатрической помощи разработали в Казахстане

педиатрическая помощь в рк Фото: pixabay
Министерство здравоохранения разработало стандарт организации оказания педиатрической помощи в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей, не достигших 18-летнего возраста, на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Так, основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:

  • оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;

  • проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;

  • соблюдение принципов ИВБДВ;

  • проведение медицинской реабилитации детям;

  • оказание профилактической помощи:

  • патронаж беременных;

  • формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию;

  • проведение информационно-разъяснительной работы с законными представителями ребенка по вопросам ухода, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям;

  • консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до шести месяцев и продолжения грудного вскармливания до двух лет;

  • проведение скрининговых исследований;

  • консультирование по вопросам раннего развития ребенка;

  • медицинские профилактические осмотры;

  • проведение вакцинации;

  • динамическое наблюдение;

  • патронаж детей, в том числе новорожденных.

А также проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.

Организациями ПМСП проводится:

  1. консультативная, диагностическая, лечебно-профилактическая помощь, динамическое наблюдение;

  2. патронажи и активные посещения беременных, новорожденных и детей раннего возраста в соответствии с универсально-прогрессивной моделью патронажной службы;

  3. планирование, организация и проведение вакцинации в соответствии со сроками профилактических прививок;

  4. направление детей на консультации к профильным специалистам при наличии показаний;

  5. выявление острых и хронических заболеваний, своевременное проведение экстренных и плановых лечебных мероприятий;

  6. направление детей в круглосуточный стационар, дневной стационар и организация стационара на дому при наличии показаний;

  7. динамическое наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете, лечение и оздоровление;

  8. восстановительное лечение и медицинская реабилитация детям;

  9. проведение скрининга новорожденных и детей раннего возраста;

  10. организация оздоровления детей перед поступлением их в дошкольные или школьные учреждения;

  11. информационная работа с родителями и членами семей или с законными представителями по вопросам рационального питания, профилактики детских болезней и формирования здорового образа жизни.

Посмотреть полный текст документа можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 31 января.

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
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