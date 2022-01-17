Стандарт оказания педиатрической помощи разработали в Казахстане
Проект предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей, не достигших 18-летнего возраста, на всех уровнях оказания медицинской помощи.
Так, основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:
оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;
проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
соблюдение принципов ИВБДВ;
проведение медицинской реабилитации детям;
оказание профилактической помощи:
патронаж беременных;
формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию;
проведение информационно-разъяснительной работы с законными представителями ребенка по вопросам ухода, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям;
консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до шести месяцев и продолжения грудного вскармливания до двух лет;
проведение скрининговых исследований;
консультирование по вопросам раннего развития ребенка;
медицинские профилактические осмотры;
проведение вакцинации;
динамическое наблюдение;
патронаж детей, в том числе новорожденных.
А также проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.
Организациями ПМСП проводится:
консультативная, диагностическая, лечебно-профилактическая помощь, динамическое наблюдение;
патронажи и активные посещения беременных, новорожденных и детей раннего возраста в соответствии с универсально-прогрессивной моделью патронажной службы;
планирование, организация и проведение вакцинации в соответствии со сроками профилактических прививок;
направление детей на консультации к профильным специалистам при наличии показаний;
выявление острых и хронических заболеваний, своевременное проведение экстренных и плановых лечебных мероприятий;
направление детей в круглосуточный стационар, дневной стационар и организация стационара на дому при наличии показаний;
динамическое наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете, лечение и оздоровление;
восстановительное лечение и медицинская реабилитация детям;
проведение скрининга новорожденных и детей раннего возраста;
организация оздоровления детей перед поступлением их в дошкольные или школьные учреждения;
информационная работа с родителями и членами семей или с законными представителями по вопросам рационального питания, профилактики детских болезней и формирования здорового образа жизни.
Посмотреть полный текст документа можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 31 января.