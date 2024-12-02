Что изменится в оказании педиатрической помощи в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило новую редакцию стандарта организации оказания педиатрической помощи в РК, сообщает Zakon.kz.

В проекте выделены структурные подразделения организаций ПМСП, оказывающие помощь детскому населению, что позволит координировать оказание медицинской помощи детям.

Детализированы функциональные обязанности участковых врачей и педиатров.

Определен порядок проведения патронажа детей с целью выявления и устранения медицинских и психо-социальных рисков, угрожающих жизни, здоровью и развитию ребенка. Разработан порядок оказания помощи детям в критическом состоянии.

В частности, говорится, что МО, выявившие факты физического насилия в отношении детей, оказывают медицинскую помощь в соответствующем объеме и извещают органы внутренних дел и местные исполнительные органы по осуществлению гарантий прав ребенка.

В МО, оказывающих педиатрическую помощь, не допускается реклама заменителей грудного молока.

Для непрерывного повышения квалификации на рабочем месте в ПМСП создаются учебно-методические центры (УМЦ).

Новый стандарт определяет функции УМЦ по:

организации и проведению обучения специалистов МО, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, в послеродовом периоде и детям по ИВБДВ и универсальной прогрессивной модели патронажа (далее – УПМП);

непрерывному повышению квалификации патронажных медицинских сестер МО, оказывающих педиатрическую помощь;

мониторингу эффективности непрерывного профессионального развития медицинских работников педиатрического профиля в регионе по ИВБДВ, УПМП;

проведению визитов поддерживающего или внешнего мониторинга с целью улучшения и продвижения процесса (супервизия) с использованием инструментов визита прямого наблюдения, мастер-классов по выявленным проблемам, профилактики эмоционального выгорания, психологической поддержки;

мониторингу готовности МО к оказанию неотложной помощи при основных критических состояниях в педиатрии;

проведению мероприятий, направленных на снижение младенческой и детской смертности;

подготовке супервизоров по вопросам УПМП, для непрерывной поддерживающей супервизии патронажной помощи.

В соответствии со Стандартом ПМСП, в организации ПМСП для обслуживания прикрепленного населения формируется участок с закреплением специалистов ПМСП.

На одного врача общей практики закрепляются три медицинские сестры, одна из которых является сестрой медицинской участковой и сестрой медицинской общей практики, осуществляющей патронаж беременных, родильниц и детей в возрасте до пяти лет (патронажная медсестра).

Должность патронажной медсестры устанавливается из расчета одна патронажная медсестра на 50 беременных, родильниц и 300 человек детского населения.

В амбулаторных условиях в структуре организаций ПМСП и консультативно-диагностических центров создается кабинет педиатра.

С целью планирования, организации, мониторинга и оценки своевременного выявления медицинских и социальных рисков, угрожающих жизни и благополучию детей, проведения мониторинга развития детей, комплексного анализа оказания педиатрической помощи в структуре ПМСП, вне зависимости от форм собственности, создается центр развития и раннего вмешательства (ЦРРВ).

ЦРРВ включает в себя:

кабинет врача, осуществляющего супервизию универсального и прогрессивного патронажа беременных и детей до пяти лет;

кабинет универсального и прогрессивного патронажа беременных и детей до пяти лет;

кабинет развития ребенка (далее – КРР), ресурсный центр по питанию;

кабинет для проведения аудиологического и психофизического скринингов с шумоизоляцией;

кабинет медицинской реабилитации детей, физиолечения и лечебной физкультуры;

кабинет катамнеза.

В целях исключения дефицита коек, для оптимальной организации коечного фонда предлагается следующая норма:

Структура коечного фонда утверждается местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, исходя из потребности, определяемой на основе анализа структуры смертности, заболеваемости, инвалидизации детского населения.

Порядок организации оказания педиатрической помощи в амбулаторных условиях

Педиатрическая помощь в амбулаторных условиях оказывается организациями ПМСП и консультативно-диагностическими центрами вне зависимости от форм собственности, имеющими лицензию на оказание медицинской помощи детям.

Прикрепление детей до пяти лет к организациям ПМСП осуществляется по месту их фактического проживания.

При первичном прикреплении ребенка в организацию ПМСП специалист регистратуры или медицинский работник (участковая медицинская сестра (медицинская сестра общей практики), фельдшер, акушер) направляет ребенка в ЦРРВ.

Сведения о развитии ребенка вносятся в медицинскую информационную систему (МИС) организациями ПМСП со дня рождения.

Информация о состоянии здоровья детей для предоставления в организации систем образования, социальной защиты, культуры и спорта, формируется автоматически в МИС.

Беременным женщинам, родильницам и детям в возрасте до пяти лет проводятся патронажные посещения специалистами организацией ПМСП по месту прикрепления по универсальной схеме патронажа.

Все дети в возрасте до шести лет направляются в ЦРРВ участковыми врачами и (или) врачами общей практики, врачами-педиатрами, врачами специалистами (детский невролог, реабилитолог), другими специалистами (психолог, дефектолог).

В ЦРРВ проводят:

скрининги новорожденным и детям раннего возраста, анализ эффективности проводимых скринингов, мониторинг дальнейшего маршрута выявленных детей, межведомственное взаимодействие;

модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей – "M-CHAT-R" ;

профилактику бытового насилия и жестокого обращения с ребенком, анализ частоты обращаемости детей за медицинской помощью в разрезе причин;

разработку и реализацию совместно с законными представителями детей индивидуального плана раннего вмешательства (ИПРВ);

обеспечение деятельности мультидисциплинарной группы (МДГ);

информирование беременной женщины или кормящей матери о здоровом питании, вопросах планирования семьи, вопросах поддержки грудного вскармливания и релактации;

пропаганду и поддержку преимуществ исключительно грудного вскармливания;

консультирование законных представителей детей по вопросам ухода за детьми до пяти лет, формирование навыков позитивного родительства, разъяснение значения игр, чтения, общения для развития детей;

формирование навыков правильного положения при грудном вскармливании и соблюдения техники прикладывания к груди;

анализ и мониторинг обоснованности выписывания заменителей грудного молока детям первого года жизни;

обучение законных представителей ребенка навыкам своевременного введения прикормов и их практического приготовления с учетом санитарных норм безопасности и энергетической потребности;

разъяснение законному/ым представителю/ям мер по созданию безопасной среды для детей, предупреждающей травмы, отравления и несчастные случаи;

мониторинг психомоторного и речевого развития ребенка и консультирование родителей по выявленным проблемам;

консультирование по вопросам ухода за больными детьми на дому и за детьми с отклонениями в психофизическом развитии;

формирование у законных представителей детей навыков по приготовлению прикорма для детей;

расширение у законных представителей детей и у детей представлений об овощах и фруктах, их вкусовых качествах, значимости для здоровья;

формирование представления о свойствах пищи (польза и вред);

изменение подходов законных представителей детей к организации питания в домашних условиях;

занятия в виде тренинговых занятий, индивидуальных бесед с законными представителями детей, практических занятий в группах законных представителей детей по приготовлению прикорма для детей до двух лет и здорового питания для детей старше двух лет, анкетирования законных представителей детей по здоровому питанию детей до пяти лет;

обучение патронажных медсестер вопросам питания детей, формирование навыков консультирования у патронажных медсестер;

определение потребности детей и их семей (законных представителей) в углубленной диагностике и междисциплинарной помощи в ЦРРВ;

исследование и учет соматического здоровья, функций и структур организма детей, анализ влияния особенностей здоровья на развитие ребенка;

анализ и мониторинг охвата детей медицинскими услугами;

оценку развития детей, родившихся с низкой массой тела и/или перенесших критические состояния при рождении.

В каждой организации ПМСП формируется мультидисциплинарная группа (МДГ), в состав которой входят педиатр, невролог, детский психиатр (при наличии), психолог, логопед, дефектолог, СМР, социальный работник, патронажная медсестра, при необходимости привлекаются специалисты по профилям.

Функциями МДГ являются:

указание на дополнительные источники получения знаний и навыков, связанных со здоровьем и развитием ребенка (информационные материалы, КРР);

объявление диагноза и рекомендация участковой службе о необходимости направления выявленных после оценки детей для оказания специализированной помощи;

оценка потребности в оказании помощи ребенку;

разработка индивидуальной программы раннего вмешательства (далее – ИПРВ) согласно приложению 3 к настоящему приказу, включающей ИППР (фактический прогнозируемый уровень развития ребенка) с определением сроков оказания помощи;

мониторинг динамики проводимой помощи;

взаимодействие с участковой службой;

подведение итогов проведенных ребенку мероприятий.

При выявлении нарушений в развитии ребенка врач участковый или врач общей практики совместно с заведующим ЦРРВ обеспечивают проведение заседания МДГ.

На каждого ребенка с выявленными нарушениями разрабатывается ИПРВ. Ответственным за исполнение ИПРВ определяется врач участковый и (или) врач общей практики.

ИППР определяет уровень развития ребенка и прогнозируемые достижения с учетом его состояния здоровья и социального окружения.

Оценка эффективности и пересмотр ИПРВ на ребенка проводится МДГ один раз в три месяца. При отсутствии эффективности тактика раннего вмешательства меняется.

Врач участковый и (или) врач общей практики организации ПМСП выполняет:

проведение профилактических медицинских осмотров;

проведение иммунопрофилактики детей;

организацию и проведение восстановительного лечения и медицинской реабилитации детей;

оценку и мониторинг динамического наблюдения детей с хроническими заболеваниями;

организацию и проведение диагностических мероприятий детям при наличии медицинских показаний;

направление на стационарное лечение больных детей при наличии медицинских показаний;

мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности (догоспитальной и госпитальной) детей с последующей разработкой мероприятий по укреплению здоровья прикрепленного детского населения;

организацию обеспечения лекарственными препаратами детей с хроническими заболеваниями на амбулаторном уровне.

Направление участковым врачом и (или) врачом общей практики ребенка на получение специализированной медицинской помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, оказываемой педиатрами, осуществляется в случаях:

дифференциальной диагностики сложных, неясных случаев для верификации диагноза;

диагностики редко встречающихся, орфанных заболеваний;

решения спорных случаев определения тактики ведения, лечения;

определения тактики ведения и лечения пациентов в случаях частых рецидивов заболевания и декомпенсации;

проведения разъяснительной работы по иммунизации после затяжных заболеваний (при спорных вопросах);

диагностики и лечения при неэффективности проводимых лечебных мероприятий на уровне участковой службы ПМСП.

В кабинете педиатра:

оказывается консультативно-диагностическая помощь больным детям для уточнения диагноза (при сложных случаях), корректировки и определения дальнейшей тактики ведения пациента и назначения лечебно-диагностических мероприятий (при затяжных неподдающихся лечению случаях);

дети с хроническими заболеваниями, дети, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе за рубежом, обеспечиваются динамическим наблюдением;

определяется целесообразность направления пациента на очную консультацию в вышестоящие уровни оказания медицинской помощи;

проводится оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента;

проводятся мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности (догоспитальной и госпитальной) детей с последующей разработкой мероприятий по укреплению здоровья прикрепленного детского населения;

ведется первичная учетная и отчетная медицинская документация.

Кроме того стандарт определяет порядок осуществления патронажа беременных женщин и новорожденных детей.

Патронажная медсестра при универсальном патронаже беременных женщин проводит:

оценку эмоционального состояния беременной женщины;

наблюдение условий проживания беременной женщины;

опрос беременной женщины о наличии психосоциальных и медицинских рисков для здоровья ее и ее будущего ребенка;

оценку риска (низкий, умеренный, высокий) для здоровья беременной женщины и ее будущего ребенка;

информирование и консультирование по вопросам здоровья беременной женщины и будущего ребенка с учетом гестационного возраста, по тематическим направлениям, включая целенаправленное и упреждающее консультирование, направленное на определение проблем в настоящем времени и возможных будущих проблем, в том числе связанных с беременностью, родами и послеродовым периодом, и действия по их решению, смягчению последствий или предотвращению;

указание на дополнительные источники получения знаний и навыков, связанных со здоровьем и развитием ребенка (информационные материалы, КРР).

Патронажная медсестра при универсальном патронаже детей до пяти лет проводит:

осмотр ребенка;

оценку и мониторинг развития ребенка;

оценку эмоционального состояния матери (опекуна);

наблюдение условий проживания ребенка;

опрос матери (опекуна) о наличии психосоциальных и медицинских рисков для здоровья и развития ребенка;

оценку риска (низкий, умеренный, высокий) для здоровья и развития ребенка;

информирование и консультирование по вопросам здоровья и развития ребенка;

демонстрацию практических навыков по уходу за ребенком и его воспитанию;

информирование о дополнительных источниках получения знаний и навыков, связанных со здоровьем и развитием ребенка (информационные материалы, КРР).

Также стандарт устанавливает порядок организации оказания педиатрической помощи в стационарных и стационарзамещающих условиях.

Ознакомиться с полным текстом стандарта можно на портале "Открытые НПА". Проект будет находиться на публичном обсуждении до 13 декабря 2024 года.