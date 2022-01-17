В Минтруда опровергли информацию о проведении опросов за вознаграждение

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Минтруда

В Минтруда просят казахстанцев не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Также там напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.