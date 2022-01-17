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Законодательство РК
15:47 17.01.2022

В Минтруда опровергли информацию о проведении опросов за вознаграждение

опровержение фейка Минтруда Фото: paxabay
Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит онлайн-опрос населения с последующей выплатой вознаграждения в размере 50 тыс. тенге, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества.Минтруда

В Минтруда просят казахстанцев не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Также там напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.

Лариса Черненко
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