15:47 17.01.2022
В Минтруда опровергли информацию о проведении опросов за вознаграждение
Фото: paxabay
Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит онлайн-опрос населения с последующей выплатой вознаграждения в размере 50 тыс. тенге, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества.Минтруда
В Минтруда просят казахстанцев не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.
Также там напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.