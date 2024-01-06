В Минтруда опровергли информацию о введении компенсации за НДС
Фото: freepik
Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерство труда ввело компенсацию за НДС, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке". Министерство труда и социальной защиты населения РК
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, что распространение ложной информации карается по закону", – заключили в министерстве.
Осенью 2023 года в Казнете распространили фейк о социальных выплатах.
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