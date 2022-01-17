«Аэрофлот» полностью возобновит полеты в Казахстан с 22 января

Продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в/из городов Казахстана открыта без ограничений.

Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы «Аэрофлота» в/из пунктов Казахстана, могут связаться с контакт-центром «Аэрофлота» для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы по телефонам: *555 – МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2» (c мобильного бесплатно), +7 (800) 444 55 55 (бесплатно по России), +7 (495) 223 55 55 (для Москвы).