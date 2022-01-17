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16:54 17.01.2022

«Аэрофлот» полностью возобновит полеты в Казахстан с 22 января

аэрофлот Фото: aeroflot.ru
С 22 января российская авиакомпания «Аэрофлот» полностью возобновит полеты в Казахстан, передает Zakon.kz.
«Аэрофлот» с 20 января возобновляет полеты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании. Таким образом, с 22 января полетная программа «Аэрофлота» в Казахстан будет полностью восстановлена.Пресс-служба «Аэрофлота»

Продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в/из городов Казахстана открыта без ограничений.

Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы «Аэрофлота» в/из пунктов Казахстана, могут связаться с контакт-центром «Аэрофлота» для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы по телефонам: *555 – МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2» (c мобильного бесплатно), +7 (800) 444 55 55 (бесплатно по России), +7 (495) 223 55 55 (для Москвы).

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