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Законодательство РК
11:56 17.01.2022

Компания Lufthansa временно приостановила полеты в Казахстан

авиакомпания Lufthansa, казахстан, полеты, приостановление Фото: pixabay
Флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa временно приостановил полеты в Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты из/в Казахстан до 22 января 2022 года.Пресс-служба МИИР РК

Также в ведомстве предоставили информацию касательно выполнения международных рейсов на 17 января.

17 января из/в Нур-Султан планируется выполнение 23 международных рейсов в/из Москвы, Стамбула, Дубая, Варшавы, Жуковского, Екатеринбурга, Ташкента, Франкфурта.

17 января из/в Алматы, Актау, Актобе, Туркестан планируется выполнение 43 международных рейсов из/в Москву, Дубай, Кувейт, Баку, Ташкент, Стамбул, Шарджу, Киев, Анталью, Пхукет, Коломбо, Бишкек, Ургенч, Нукус, Тбилиси.

Итого по Казахстану планируется выполнение 66 рейсов.Пресс-служба МИИР РК
Динара Халдарова
МИИР РК Казахстан
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