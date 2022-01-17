11:56 17.01.2022
Компания Lufthansa временно приостановила полеты в Казахстан
Фото: pixabay
Флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa временно приостановил полеты в Казахстан, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты из/в Казахстан до 22 января 2022 года.Пресс-служба МИИР РК
Также в ведомстве предоставили информацию касательно выполнения международных рейсов на 17 января.
17 января из/в Нур-Султан планируется выполнение 23 международных рейсов в/из Москвы, Стамбула, Дубая, Варшавы, Жуковского, Екатеринбурга, Ташкента, Франкфурта.
17 января из/в Алматы, Актау, Актобе, Туркестан планируется выполнение 43 международных рейсов из/в Москву, Дубай, Кувейт, Баку, Ташкент, Стамбул, Шарджу, Киев, Анталью, Пхукет, Коломбо, Бишкек, Ургенч, Нукус, Тбилиси.
Итого по Казахстану планируется выполнение 66 рейсов.Пресс-служба МИИР РК