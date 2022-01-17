Компания Lufthansa временно приостановила полеты в Казахстан

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты из/в Казахстан до 22 января 2022 года. Пресс-служба МИИР РК

Также в ведомстве предоставили информацию касательно выполнения международных рейсов на 17 января.

17 января из/в Нур-Султан планируется выполнение 23 международных рейсов в/из Москвы, Стамбула, Дубая, Варшавы, Жуковского, Екатеринбурга, Ташкента, Франкфурта.

17 января из/в Алматы, Актау, Актобе, Туркестан планируется выполнение 43 международных рейсов из/в Москву, Дубай, Кувейт, Баку, Ташкент, Стамбул, Шарджу, Киев, Анталью, Пхукет, Коломбо, Бишкек, Ургенч, Нукус, Тбилиси.