Компания Тимура Кулибаева продала свою часть акций АО «КазАзот»

Специализированные торги по приобретению простых акций АО «КазАзот» состоялись 10 декабря 2021 года. Объем активных заявок составил 85 тыс. простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам – 824 600 788 858,82 тенге. Пресс-служба АО «КазАзот»

Отмечается, что по итогам торгов 85% простых акций акционерного общества приобрело ТОО «Kazakhstan Petrochemicals», 15% остались у прежнего владельца – Бахаридина Аблазимова. Таким образом продали свои акции АО «Joint Resources» (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев.

Помимо этого, в конце декабря прошлого года изменился состав совета директоров АО «КазАзот». В новый состав были избраны: Аблазимов Б.Н. – член совета директоров, председатель совета директоров, Аязбаев Р.Р. – член совета директоров, Исказиев К.О. – член совета директоров, независимый директор, Ибрашев К.Н. – член совета директоров, независимый директор, Маулешев А.А. – член совета директоров.

С учетом внесенных изменений совет директоров АО «КазАзот» состоит из пяти человек.