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Законодательство РК
19:23 17.01.2022

26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО

погром Фото: polisia.kz
Всего на центральных площадях Усть-Каменогорска и Семея 5 января собралось свыше пяти тысяч человек. В этот день террористы атаковали административные здания и автотранспорт, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, при нападении использовалось незаконно хранящееся огнестрельное оружие, ударно-раздробляющие и колото-режущие предметы. Применялись пиротехнические и самодельные зажигательные смеси.

В результате противоправных действий по области повреждено и уничтожено 26 единиц служебного автотранспорта.

16 января прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал, что по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников и расследуется 405 уголовных дел.

Елена Беляева
МВД РК Восточно-Казахстанская область
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