26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО

Как сообщает пресс-служба МВД РК, при нападении использовалось незаконно хранящееся огнестрельное оружие, ударно-раздробляющие и колото-режущие предметы. Применялись пиротехнические и самодельные зажигательные смеси.

В результате противоправных действий по области повреждено и уничтожено 26 единиц служебного автотранспорта.

16 января прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал, что по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников и расследуется 405 уголовных дел.