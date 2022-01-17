19:23 17.01.2022
26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО
Фото: polisia.kz
Всего на центральных площадях Усть-Каменогорска и Семея 5 января собралось свыше пяти тысяч человек. В этот день террористы атаковали административные здания и автотранспорт, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба МВД РК, при нападении использовалось незаконно хранящееся огнестрельное оружие, ударно-раздробляющие и колото-режущие предметы. Применялись пиротехнические и самодельные зажигательные смеси.
В результате противоправных действий по области повреждено и уничтожено 26 единиц служебного автотранспорта.
16 января прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал, что по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников и расследуется 405 уголовных дел.