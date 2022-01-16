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21:00 16.01.2022

Беспорядки в Алматы — расследуется 405 уголовных дел

полиция митинг Алматы Фото: Zakon.kz
Прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев рассказал, что по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников, сообщает Zakon.kz.

По словам прокурора города, ведется работа над установлением всех причастных к террористическим атакам и преступлениям.

Расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек. С мест происшествия изымается большое количество улик, вещественные доказательства: одежда бандитов, 127 единиц оружия. Улики используют для последующей идентификации преступников. Прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев

Он отметил, что особое внимание уделено своевременному признанию граждан потерпевшими, это важно для получения компенсации. К каждому правонарушителю подход индивидуален.

Смягчены режимы содержания 71 лицу, из СИЗО освобожден 91 человек.

В городе продолжается антитеррористическая операция, призываю не допускать распространения фейков и не поддаваться на дезинформацию.Прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев

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