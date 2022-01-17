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20:21 17.01.2022

10 самых богатых людей мира удвоили свое коллективное состояние в период пандемии

миллиардер Фото: Instagram/elonrmuskk
Благотворительная организация Oxfam опубликовала отчет, согласно которому в совокупности состояние миллиардеров выросло с 700 млрд до 1,5 трлн долларов, передает Zakon.kz.

Как пишет BBC News, в десятку самых богатых людей мира входят: Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и его семья, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

Отмечается, что между ними существуют значительные различия: состояние Маска выросло более чем на 1000%, а состояние Гейтса выросло на более скромные 30%.

По данным благотворительной организации Oxfam, пандемия сделала самых богатых в мире намного богаче, но привела к тому, что больше людей живут в бедности.

Согласно отчету, снижение доходов беднейших слоев населения мира приводит к гибели 21 тыс. человек каждый день.

Исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандараджа сказал, что благотворительная организация ежегодно приурочивает отчет кo Всемирному экономическому форуму в Давосу, чтобы привлечь внимание экономической, деловой и политической элиты.

В этом году то, что происходит, зашкаливает. Во время этой пандемии почти каждый день появляется новый миллиардер, в то время как 99% населения мира находится в худшем положении из-за блокировок, сокращения международной торговли, сокращения международного туризма, и в результате этого еще 160 млн человек были вынуждены покинуть страну из-за нищеты. Что-то глубоко ошибочно в нашей экономической системе. Исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандараджа
Елена Беляева
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