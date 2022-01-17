10 самых богатых людей мира удвоили свое коллективное состояние в период пандемии
Как пишет BBC News, в десятку самых богатых людей мира входят: Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и его семья, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.
Отмечается, что между ними существуют значительные различия: состояние Маска выросло более чем на 1000%, а состояние Гейтса выросло на более скромные 30%.
По данным благотворительной организации Oxfam, пандемия сделала самых богатых в мире намного богаче, но привела к тому, что больше людей живут в бедности.
Согласно отчету, снижение доходов беднейших слоев населения мира приводит к гибели 21 тыс. человек каждый день.
Исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандараджа сказал, что благотворительная организация ежегодно приурочивает отчет кo Всемирному экономическому форуму в Давосу, чтобы привлечь внимание экономической, деловой и политической элиты.
В этом году то, что происходит, зашкаливает. Во время этой пандемии почти каждый день появляется новый миллиардер, в то время как 99% населения мира находится в худшем положении из-за блокировок, сокращения международной торговли, сокращения международного туризма, и в результате этого еще 160 млн человек были вынуждены покинуть страну из-за нищеты. Что-то глубоко ошибочно в нашей экономической системе. Исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандараджа