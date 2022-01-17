10 самых богатых людей мира удвоили свое коллективное состояние в период пандемии

Как пишет BBC News, в десятку самых богатых людей мира входят: Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и его семья, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

Отмечается, что между ними существуют значительные различия: состояние Маска выросло более чем на 1000%, а состояние Гейтса выросло на более скромные 30%.

По данным благотворительной организации Oxfam, пандемия сделала самых богатых в мире намного богаче, но привела к тому, что больше людей живут в бедности.

Согласно отчету, снижение доходов беднейших слоев населения мира приводит к гибели 21 тыс. человек каждый день.

Исполнительный директор Oxfam GB Дэнни Срискандараджа сказал, что благотворительная организация ежегодно приурочивает отчет кo Всемирному экономическому форуму в Давосу, чтобы привлечь внимание экономической, деловой и политической элиты.