Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:48 18.01.2022

Редкие окаменелости мегалодона обнаружили на юге Турции

океан Фото: pixabay
Рабочие нашли окаменелости жившей 195 млн лет назад акулы на поверхности куска мрамора в районе Коркутели в провинции Анталья, передает Zakon.kz.
У мегалодонов толстая двойная раковина, похожая на мидию. Фoрма их окаменелостей похожа на форму человеческого сердца. Инженер-геолог Физули Ягмурлу из университета Сулеймана Демиреля

Как пишет ТАСС, животные относятся к классу хрящевых рыб, а хрящи после смерти организма очень быстро разрушаются, поэтому скелеты этих рыб крайне редко превращаются в окаменелости.

Мегалодон считается крупнейшей акулой, когда-либо обитавшей в глубинах мирового океана. Он достигал 15-18 м в длину, а в его пасти мог без проблем поместиться автомобиль малого класса «Смарт». Крупнейшие морские обитатели современности - белые акулы - достигают в длину шесть-восемь м.

Елена Беляева
Интересное
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
17.01.2022
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»
17.01.2022
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Дело экс-министра Биртанова поступило в суд
17.01.2022
На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости