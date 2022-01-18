Редкие окаменелости мегалодона обнаружили на юге Турции

У мегалодонов толстая двойная раковина, похожая на мидию. Фoрма их окаменелостей похожа на форму человеческого сердца. Инженер-геолог Физули Ягмурлу из университета Сулеймана Демиреля

Как пишет ТАСС, животные относятся к классу хрящевых рыб, а хрящи после смерти организма очень быстро разрушаются, поэтому скелеты этих рыб крайне редко превращаются в окаменелости.

Мегалодон считается крупнейшей акулой, когда-либо обитавшей в глубинах мирового океана. Он достигал 15-18 м в длину, а в его пасти мог без проблем поместиться автомобиль малого класса «Смарт». Крупнейшие морские обитатели современности - белые акулы - достигают в длину шесть-восемь м.