00:48 18.01.2022
Редкие окаменелости мегалодона обнаружили на юге Турции
Фото: pixabay
Рабочие нашли окаменелости жившей 195 млн лет назад акулы на поверхности куска мрамора в районе Коркутели в провинции Анталья, передает Zakon.kz.
У мегалодонов толстая двойная раковина, похожая на мидию. Фoрма их окаменелостей похожа на форму человеческого сердца. Инженер-геолог Физули Ягмурлу из университета Сулеймана Демиреля
Как пишет ТАСС, животные относятся к классу хрящевых рыб, а хрящи после смерти организма очень быстро разрушаются, поэтому скелеты этих рыб крайне редко превращаются в окаменелости.
Мегалодон считается крупнейшей акулой, когда-либо обитавшей в глубинах мирового океана. Он достигал 15-18 м в длину, а в его пасти мог без проблем поместиться автомобиль малого класса «Смарт». Крупнейшие морские обитатели современности - белые акулы - достигают в длину шесть-восемь м.