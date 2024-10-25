Археологи в Гонконге впервые обнаружили окаменелости динозавров

Археологи в Гонконге обнаружили множество окаменелостей растений и животных, в том числе остракод и аммонитов возрастом от 400 до 190 миллионов лет. Среди этих находок в городе впервые обнаружили окаменелости динозавров, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, власти заявили, что кости древних рептилий были "разбросаны, фрагментированы и выветрены", когда их обнаружили в геопарке, входящем в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, на острове Порт-Айленд на китайской территории.

Эксперты предполагают, что динозавр мог быть захоронен под песком и гравием после своей смерти, а затем наводнение вынесло его останки на поверхность.

Также в Гонконге обнаружено множество окаменелостей растений и животных, в том числе остракод и аммонитов возрастом от 400 до 190 млн лет, однако это первый случай обнаружения в городе окаменелостей динозавров.

Обнаружение этой окаменелости динозавра считается большой удачей.

Майкл Питтман, доцент Китайского университета Гонконга, специализирующийся на изучении динозавров, сказал, что он взволнован знаменательным открытием, которого исследователи "давно ожидали".

"В целом, кости динозавров найти сложно", – сказал Питтман.

Питтман сказал, что он пока не видел окаменелостей, но "относительно небольшой" фрагмент может быть частью крупного скелета, который будет "длиной в несколько метров".

Ранее ученые нашли углерод в далеком межзвездном облаке.

