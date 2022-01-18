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Законодательство РК
01:20 18.01.2022

В Карагандинской области объявлен карантин из-за ящура

коровник Фото: Zakon.kz
Опасный диагноз обнаружен у коров в селе Киикты. На место выехала бригада специалистов для уничтожения зараженных животных, передает Zakon.kz

Как сообщает КТК, место очага сейчас перекрыто блокпостами.

Отмечается, что диагноз подтвердился у 25 голов, анализы уже в столичной лаборатории. Из республиканского запаса выделили дезинфекционное средство для хозяйства в Шетском районе, где бушует ящур. Там ограничили транспортировку скота и животной продукции.

Заболевших и контактных коров планируют убивать бескровным методом, а потом сжигать туши в специальном оборудованном автотранспорте.

Компенсация будет полностью выплачена в размере рыночной стоимости владельцу животных. Задействованы все государственные органы. Карантин через 21 день, где-то в начале февраля, будет снят, если дополнительно заболевших или характерного заболевания не будет.Руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков

Ящур – это острое инфекционное вирусное заболевание. В редких случаях может передаваться человеку.

Елена Беляева
Карагандинская область
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