01:20 18.01.2022
В Карагандинской области объявлен карантин из-за ящура
Фото: Zakon.kz
Опасный диагноз обнаружен у коров в селе Киикты. На место выехала бригада специалистов для уничтожения зараженных животных, передает Zakon.kz
Как сообщает КТК, место очага сейчас перекрыто блокпостами.
Отмечается, что диагноз подтвердился у 25 голов, анализы уже в столичной лаборатории. Из республиканского запаса выделили дезинфекционное средство для хозяйства в Шетском районе, где бушует ящур. Там ограничили транспортировку скота и животной продукции.
Заболевших и контактных коров планируют убивать бескровным методом, а потом сжигать туши в специальном оборудованном автотранспорте.
Компенсация будет полностью выплачена в размере рыночной стоимости владельцу животных. Задействованы все государственные органы. Карантин через 21 день, где-то в начале февраля, будет снят, если дополнительно заболевших или характерного заболевания не будет.Руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков
Ящур – это острое инфекционное вирусное заболевание. В редких случаях может передаваться человеку.