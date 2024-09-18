Карантин ввели в Карагандинской области из-за опасной инфекции у телят

В Карагандинской области у телят выявили опасную инфекцию. В Каркаралинском районе из-за болезни пали уже 14 животных, ветеринары ввели карантин, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, очаг обнаружили на зимовке Сарытау. Все 14 телят пали в течение всего двух дней. На место выехали областные ветеринары, они взяли пробы с туш и отправили в лабораторию. Через неделю специалисты подтвердили эмфизематозный карбункул. Это заболевание в основном поражает молодой крупный рогатый скот, а также овец и коз.

Как уточняется, инфекция содержится в почве и в навозе. При заражении эмкар у животных поднимается температура, появляется хромота, после чего они очень быстро погибают. Зимовку закрыли на карантин, там сейчас проводят вакцинацию и дезинфекцию.





"Владельцам 14 животных, которые пали от болезни, будет выплачена компенсация по рыночной стоимости из республиканского бюджета. Эта почечная инфекция быстро поражает молодняк. Все павшие – трехмесячные телята. Взрослые легче переносят, возможно, из-за иммунитета". Руководитель Карагандинской областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана заявили, что в с. Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области ввели карантин.