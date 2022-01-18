Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Франции из-за правил по вакцинации

Все спортсмены, желающие участвовать в спортивных соревнованиях во Франции, должны будут пройти вакцинацию против Covid-19, сообщает The Local.

Ранее бывший министр Роксана Марасиняну заявила, что для спортсменов может быть сделано исключение на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

До недавних пор для входа на спортивные площадки и участия в турнирах было достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Однако с 16 января в стране начал действовать закон, обязывающий иметь паспорт вакцинации у всех желающих посетить общественные места.

После принятия закона власти страны заявили, что никаких исключений для спортсменов не будет.

Ранее Новак Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования его визы, поскольку у него не было вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом.