07:18 18.01.2022
Аким Атырауской области заболел COVID-19
Фото: пресс-служба правительства
Глава региона Махамбет Досмухамбетов и первый заместитель акима области Серик Айдарбеков работают в удаленном режиме, сообщает Zakon.kz.
О положительном результате ПЦР-тестирования сообщил в Facebook руководитель пресс-службы акима области Ержан Толек.
По его словам, аким области Махамбет Досмухамбетов и его заместитель Серик Айдарбеков перешли на дистанционный режим работы с 12 января. Руководство области находится в Атырау и продолжает работу.
По данным за 16 января, в Атырауской области выявили 596 заболевших COVID-19, а сама область находится в «красной» зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации.
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности
Новость по теме