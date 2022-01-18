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07:18 18.01.2022

Аким Атырауской области заболел COVID-19

аким Атырауской области Фото: пресс-служба правительства
Глава региона Махамбет Досмухамбетов и первый заместитель акима области Серик Айдарбеков работают в удаленном режиме, сообщает Zakon.kz.

О положительном результате ПЦР-тестирования сообщил в Facebook руководитель пресс-службы акима области Ержан Толек.

По его словам, аким области Махамбет Досмухамбетов и его заместитель Серик Айдарбеков перешли на дистанционный режим работы с 12 января. Руководство области находится в Атырау и продолжает работу.

По данным за 16 января, в Атырауской области выявили 596 заболевших COVID-19, а сама область находится в «красной» зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации.

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