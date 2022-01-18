ФИФА признала Левандовского лучшим футболистом 2021 года

17 января в Цюрихе (Швейцария) прошла церемония награждения лучших футболистов мира The Best. Роберт Левандовски получил ежегодный приз, набрав 48 баллов. Лионель Месси («ПСЖ») на второй позиции (44), Мохамед Салах («Ливерпуль») – на третьей (39).

В список топ-10 также попали Карим Бензема («Реал», 30 очков), Нголо Канте («Челси», 24), Жоржиньо («Челси», 24), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 23), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 16), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 11), Неймар («ПСЖ», 10) и Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд, 7).

В активе Роберта Левандовского – 69 голов за «Баварию» и сборную Польши. Необходимо также отметить, что Роберт стал лучшим спортсменом 2021 года в Польше.

Фото: Instagram/cristiano

Специальный приз The Best от ФИФА получил нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей.