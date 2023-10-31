Беллингем признан лучшим молодым футболистом 2023 года

Полузащитник испанского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года по версии французской газеты France Football, сообщает Zakon.kz.

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20-летний новичок королевского клуба этим летом перешел из дортмундской "Боруссии" за 103 млн евро с контрактом на 6 лет. Свой приз Беллингем получил на официальной церемонии "Золотого мяча" в Париже, где также был одним из претендентов на этот титул.

Но, по итогам голосования Джуд занял только 18 место. Молодой англичанин входит в список самых дорогих футболистов планеты, приблизительная его стоимость 120 млн евро.





Фото: Instagram/mancity

Еще один представитель английского футбола, норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд удостоился приза лучшего бомбардира года.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил 36 мячей и сделал восемь результативных передач. А в Лиге чемпионов УЕФА оформил 12 взятий ворот и при одном пасе. Команда Холанда впервые стала победителем клубного чемпионата Европы, переиграв в финале итальянский "Интер" – 1:0. Плюс к этому Эрлинг со своими коллегами по команде выиграл золотые медали АПЛ и Кубок Англии.

Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером 2023 года. В голосовании приза имени легендарного Льва Яшина аргентинец опередил Эдерсона ("Манчестер Сити") и Яссина Боно ("Аль-Хиляль"). Год назад благодаря своему мастерству Мартинес завоевал титул чемпиона мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре.

Главный индивидуальный приз всего мирового футбола, "Золотой мяч" в восьмой раз получил Лионель Месси.