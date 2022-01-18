Число новых случаев COVID-19 снижается в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9698 случаев заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 3 702;
в Алматы – 1 198;
в Шымкенте – 310;
в Акмолинской области – 378;
в Актюбинской области – 285;
в Алматинской области – 320;
в Атырауской области – 538;
в ВКО – 169;
в Жамбылской области – 259;
в ЗКО – 151;
в Карагандинской области – 1371;
в Костанайской области – 33;
в Кызылординской области – 143;
в Мангистауской области – 216;
в Павлодарской области – 375;
в СКО – 129;
в Туркестанской области – 121.
Всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев.
1 142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 314;
в Алматы – 130;
в Шымкенте – 24;
в Акмолинской области – 37;
в Актюбинской области – 0;
в Алматинской области – 56;
в Атырауской области – 66;
в ВКО – 95;
в Жамбылской области – 6;
в ЗКО – 102;
в Карагандинской области – 194;
в Костанайской области – 12;
в Кызылординской области – 15;
в Мангистауской области – 14;
в Павлодарской области – 69;
в СКО – 0;
в Туркестанской области – 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 973 637 человек.