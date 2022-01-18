Число новых случаев COVID-19 снижается в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9698 случаев заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 3 702;

в Алматы – 1 198;

в Шымкенте – 310;

в Акмолинской области – 378;

в Актюбинской области – 285;

в Алматинской области – 320;

в Атырауской области – 538;

в ВКО – 169;

в Жамбылской области – 259;

в ЗКО – 151;

в Карагандинской области – 1371;

в Костанайской области – 33;

в Кызылординской области – 143;

в Мангистауской области – 216;

в Павлодарской области – 375;

в СКО – 129;

в Туркестанской области – 121.

Всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев.

1 142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 314;

в Алматы – 130;

в Шымкенте – 24;

в Акмолинской области – 37;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 56;

в Атырауской области – 66;

в ВКО – 95;

в Жамбылской области – 6;

в ЗКО – 102;

в Карагандинской области – 194;

в Костанайской области – 12;

в Кызылординской области – 15;

в Мангистауской области – 14;

в Павлодарской области – 69;

в СКО – 0;

в Туркестанской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 973 637 человек.