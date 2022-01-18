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08:05 18.01.2022

Число новых случаев COVID-19 снижается в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 17 января Фото: pixabay
За сутки в стране зарегистрировали на 1826 заболевших меньше, чем днем ранее. Больше всего заражений зафиксировали в Нур-Султане, Карагандинской области и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9698 случаев заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 3 702;

  • в Алматы – 1 198;

  • в Шымкенте – 310;

  • в Акмолинской области – 378;

  • в Актюбинской области – 285;

  • в Алматинской области – 320;

  • в Атырауской области – 538;

  • в ВКО – 169;

  • в Жамбылской области – 259;

  • в ЗКО – 151;

  • в Карагандинской области – 1371;

  • в Костанайской области – 33;

  • в Кызылординской области – 143;

  • в Мангистауской области – 216;

  • в Павлодарской области – 375;

  • в СКО – 129;

  • в Туркестанской области – 121.

Всего в стране подтверждено 1 071 130 случаев.

1 142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 314;

  • в Алматы – 130;

  • в Шымкенте – 24;

  • в Акмолинской области – 37;

  • в Актюбинской области – 0;

  • в Алматинской области – 56;

  • в Атырауской области – 66;

  • в ВКО – 95;

  • в Жамбылской области – 6;

  • в ЗКО – 102;

  • в Карагандинской области – 194;

  • в Костанайской области – 12;

  • в Кызылординской области – 15;

  • в Мангистауской области – 14;

  • в Павлодарской области – 69;

  • в СКО – 0;

  • в Туркестанской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 973 637 человек.

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