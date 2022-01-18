Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 7388 пациентов, на амбулаторном уровне – 78 629.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 251 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 83;

на аппарате ИВЛ – 50.

Фото: Минздрав РК