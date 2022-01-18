08:20 18.01.2022
Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 86 017 человек (84 406+ и 1611-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах лечатся 7388 пациентов, на амбулаторном уровне – 78 629.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 251 пациент;
в состоянии крайней степени тяжести – 83;
на аппарате ИВЛ – 50.
Фото: Минздрав РК