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08:20 18.01.2022

Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 18 января Фото: Zakon.kz
На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 86 017 человек (84 406+ и 1611-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 7388 пациентов, на амбулаторном уровне – 78 629.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 251 пациент;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 83;

  • на аппарате ИВЛ – 50.

COVID-19 Казахстан 18 января

Фото: Минздрав РК

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