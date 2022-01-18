08:43 18.01.2022
В Иране к смертной казни приговорили боксера-чемпиона
Фото: pixabay
Мохаммада Джавада Вафаи-Сани приговорили к высшей мере наказания из-за участия в протестах 2019 года. Его обвиняют в поджоге и разрушении правительственных зданий, сообщает Zakon.kz.
Базирующаяся в Норвегии неправительственная организация по правам человека в Иране (IHR) сообщила, что 26-летний Вафаи-Сани был приговорен к смертной казни, передает The 42.
Спортсмен задержан в феврале 2020 года, и одним из предъявленных ему обвинений было участие в акциях протеста в ноябре 2019 года, вызванных внезапным повышением цен на топливо, сообщили в правозащитной организации.
Его адвокат объявил о планах подать апелляцию в верховный суд.
Вафаи-Сани называют чемпионом страны по боксу среди юниоров и чемпионом города Мешхед, где в настоящее время он и находится под стражей.
Смертный приговор вынесен чуть более чем через год после казни национального чемпиона по борьбе Навида Афкари.