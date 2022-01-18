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08:43 18.01.2022

В Иране к смертной казни приговорили боксера-чемпиона

Иранский боксер Фото: pixabay
Мохаммада Джавада Вафаи-Сани приговорили к высшей мере наказания из-за участия в протестах 2019 года. Его обвиняют в поджоге и разрушении правительственных зданий, сообщает Zakon.kz.

Базирующаяся в Норвегии неправительственная организация по правам человека в Иране (IHR) сообщила, что 26-летний Вафаи-Сани был приговорен к смертной казни, передает The 42.

Спортсмен задержан в феврале 2020 года, и одним из предъявленных ему обвинений было участие в акциях протеста в ноябре 2019 года, вызванных внезапным повышением цен на топливо, сообщили в правозащитной организации.

Его адвокат объявил о планах подать апелляцию в верховный суд.

Вафаи-Сани называют чемпионом страны по боксу среди юниоров и чемпионом города Мешхед, где в настоящее время он и находится под стражей.

Смертный приговор вынесен чуть более чем через год после казни национального чемпиона по борьбе Навида Афкари.

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