Жителю Японии грозит смертная казнь за пожар с 36 погибшими

Прокуратура Токио запросила высшую меру наказания для мужчины, устроившего пожар на анимационной студии Kyoto Animation. Поджог унес жизни 36 работников студии и уничтожил почти все ее имущество, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 7 декабря, прокуратура Токио потребовала смертной казни для 45-летнего Синдзи Аобы, который в 2019 году поджег здание анимационной студии Kyoto Animation. Пожар привел к гибели 36 человек. Это преступление стало одним из самых крупных массовых убийств в стране за последние годы.

Аоба признал вину в поджоге, но заявил, что невиновен. По его словам, из-за психического расстройства он якобы не способен "отличать хорошее от плохого". Адвокаты Аобы также требуют признать его невменяемым. Мужчину официально арестовали только после того, как он вылечился от сильнейших ожогов 90% тела, полученных при пожаре. Он перенес 12 операций. Большую часть кожи ему заменили на искусственную, он на долгое время утратил способность самостоятельно есть и стоять.

Синдзи Аобе предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе об убийстве, покушении на убийство и поджоге. На судебном заседании 6 декабря он впервые за четыре года с момента трагедии извинился за свои действия.





"Я чувствую невероятное сожаление и чувство вины из-за того, что совершил", – сказал Аоба на суде.

Поджог студии по производству аниме Kyoto Animation в июле 2019 года потряс всю Японию. Особое внимание к этому преступлению было связано с тем, что многие погибшие и пострадавшие были совсем молоды. 32 из 70 сотрудников студии получили тяжелые травмы, многие из них остались инвалидами. Аоба вломился в здание студии, начал обливать все вокруг бензином и поджигать, крича, что работники Kyoto Animation должны умереть. Психически больной мужчина верил, что студия якобы украла его идею при создании одного из аниме.

Аобе грозит повешение – в Японии высшая мера наказания по-прежнему предусмотрена для тех, кто совершил массовые или особо жестокие убийства. Несмотря на протесты международных правозащитных организаций, внутри страны значительная часть общественности поддерживает сохранение смертной казни. Большинство приговоренных к смерти в Японии проводят долгие годы в одиночном заключении, прежде чем приговор приводят в исполнение.

Судебный процесс продолжается. Приговор Синдзи Аобе огласят 25 января.

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