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08:54 18.01.2022

Беспорядки-2022: в Алматы продолжают изымать оружие

Алматы Фото: Zakon.kz
Комендатура города сообщила о том, что с начала антитеррористической операции задержано 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, передает Zakon.kz.

Как уточняется, всего изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. За сутки было изъято четыре единицы оружия.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 437 сообщений. На колл-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавший оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.Информцентр комендатуры города Алматы

Данияр Кунафин
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