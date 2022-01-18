Беспорядки-2022: в Алматы продолжают изымать оружие

Как уточняется, всего изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. За сутки было изъято четыре единицы оружия.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 437 сообщений. На колл-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавший оперативного реагирования. Все сообщения отработаны. Информцентр комендатуры города Алматы