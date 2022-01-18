Приняты меры – как сдерживают цены на продукты в Казахстане

Он отметил, что уже приняты меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продовольственных товаров. Насыщением рынка отечественным производством сейчас занимается Министерство сельского хозяйства. Практически обеспечен пятимесячный запас основных видов продовольствия, что гарантирует недопущение дефицита на рынке.

Приняты меры, направленные на недопущение роста цен путем усиления государственного контроля за торговыми надбавками и вознаграждениями, а также по своевременному введению предельных цен. В случае возникновения риска высокого роста цен будет введено государственное ценовое регулирование по конкретным товарным рынкам в рамках компетенции антимонопольного органа. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

На сегодня министерством утверждена методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары. Она позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции. Уже утверждены пороговые цены на первый квартал текущего года.

Кроме того, со стороны акиматов будет проводиться усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки и по недопущению взимания торговыми сетями вознаграждения.

К этой работе будет привлечена общественность.

Торговые сети, завышающие надбавку, будут привлечены к административной ответственности. Бахыт Султанов

Ранее на заседании был принят план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане после январских беспорядков.