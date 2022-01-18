Правительство РК приняло план по стабилизации социально-экономической ситуации

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что презентованный проект плана содержит ряд оперативных и краткосрочных мер, направленных на безопасность и всестороннюю поддержку граждан, бизнеса, а также на оперативную стабилизацию социально-экономической ситуации в стране.

В первую очередь будет оказана помощь семьям погибших граждан и пострадавшим. Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты также обеспечиваются должной поддержкой государства. Алихан Смаилов

Он подчеркнул, что все пункты плана, касающиеся МВД, очень важны и должны быть реализованы качественно и оперативно.

Так, гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, уже предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов до окончания режима ЧП в регионах.

Нацпалатой «Атамекен» сформирован реестр субъектов бизнеса, пострадавших от мародерства. И по результатам работы правительственной и региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения понесенного ущерба. Алихан Смаилов

Кроме того, для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.

Совместно с Нацпалатой «Атамекен» планируется разработка и принятие программы повышения доходов населения.

Любой план, любая программа должны быть нацелены в первую очередь на повышение доходов казахстанцев. На всех уровнях управления эффективность работы будет оцениваться именно по этому показателю. Алихан Смаилов

Также в целях снижения уровня молодежной безработицы будут увеличены сроки прохождения и размеры заработных плат в рамках проектов «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».

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Созданный общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» позволит нуждающимся детям получить современные и дорогостоящие медицинские услуги, лекарственные средства.

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В связи с этим он поручил первым руководителям государственных органов и акимам регионов взять на личный контроль исполнение всех поручений.