Доллар еще подешевел на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438 тенге, евро – по 498-502 тенге, российский рубль – по 5,77-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 18 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,27%, составив 84,36 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,98% — до 87,33 доллара за баррель.