11:14 18.01.2022
Доллар еще подешевел на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,90 тенге (-0,68), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438 тенге, евро – по 498-502 тенге, российский рубль – по 5,77-5,87 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 18 января.
Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,27%, составив 84,36 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,98% — до 87,33 доллара за баррель.
Цена на нефть превысила 87 долларов впервые за семь лет
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