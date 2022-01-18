Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:14 18.01.2022

Доллар еще подешевел на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,90 тенге (-0,68), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438 тенге, евро – по 498-502 тенге, российский рубль – по 5,77-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 18 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,27%, составив 84,36 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,98% — до 87,33 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
17.01.2022
На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК
17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
17.01.2022
Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости