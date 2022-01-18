В Павлодарской области задержаны охотники на рысей и косуль

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, у задержанных изъято две шкуры рыси и одна туша косули.

Установлено, что случай произошел 2 января. Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года. ДП Павлодарской области

В полиции отметили, что по факту незаконной охоты начато досудебное расследование по ст. 337 УК Республики Казахстан. Назначена экспертиза. Всего в 2021 году природоохранными полицейскими выявлен 481 факт незаконной охоты.