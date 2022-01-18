11:55 18.01.2022
В Павлодарской области задержаны охотники на рысей и косуль
Фото: pixabay
В Баянаульском районе на территории Кызылтауского сельского округа за незаконную охоту на редких животных задержаны девять мужчин, трое из которых жители города Алматы, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, у задержанных изъято две шкуры рыси и одна туша косули.
Установлено, что случай произошел 2 января. Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года.ДП Павлодарской области
В полиции отметили, что по факту незаконной охоты начато досудебное расследование по ст. 337 УК Республики Казахстан. Назначена экспертиза. Всего в 2021 году природоохранными полицейскими выявлен 481 факт незаконной охоты.
Для проведения охоты необходимо при себе иметь соответствующие документы на охотничье оружие, охотничий билет, путевой лист, в котором указано на какой вид, в каком районе будет проводиться охота.