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Законодательство РК

Шестерых браконьеров осудили за убийство косуль под Павлодаром

Браконьеры, Павлодар, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 14:24 Фото: Polisia.kz
Жертвами браконьеров стали 12 копытных животных. На скамье подсудимых оказались сразу шесть мужчин, которые вышли на охоту в пойму реки Иртыш – это особо охраняемая природная территория, передает Zakon.kz.

Вопиющий случай произошел в пригороде Павлодара.

"13 января 2024 года, не имея при себе лицензии на отстрел диких копытных животных и достоверно зная, что отстрел косули без особого разрешения запрещен; находясь на особо охраняемой природной территории, где запрещена охота, в целях незаконной добычи косули, действуя в группе лиц по предварительному сговору, стали осуществлять их преследование и отстрел", – говорится в обвинительном заключении, оглашенном в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

В итоге погибли 12 самок и самцов косули сибирской возрастом от пяти месяцев до шести лет. Браконьеры разделали туши, оставив на месте шкуры и копыта. Мясо погрузили на сани, которые прицепили к снегоходу, чтобы транспортировать добычу в близлежащее пригородное село. При задержании браконьеры сани бросили и пытались скрыться. Но личности всех участников были в итоге установлены – это жители Павлодара, работающие на различных предприятиях.

Средства передвижения, а также охотничьи ружья полицейские и инспекторы по охране животного мира изъяли. Этот случай браконьерства возмутил общественность, ведь павлодарцы регулярно спасают косуль, попавших в беду из-за неблагоприятных погодных условий. 

По выводам экспертизы ущерб природе в денежном выражении составил 33,2 млн тенге. Всем фигурантам предъявили обвинение по статье 337 ч. 4 п. 1), 4) УК РК – "Незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору на особо охраняемых природных территориях с причинением крупного ущерба". Это тяжкое уголовное правонарушение, за его совершение грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

Все подсудимые признали вину полностью, раскаялись и возместили ущерб государству. Также они ходатайствовали о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Они сообщили, что имеют малолетних детей и попросили не лишать их свободы.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, выполнением условий процессуального соглашения всем подсудимым назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и лишения права заниматься охотой семь лет. В качестве дополнительного наказания назначена конфискация средств охоты.

По данным Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, только за 2024 год ущерб от незаконной добычи диких животных в Павлодарской области составил 38,8 млн тенге, в бюджет возвращено 34,6 млн тенге. К ответственности привлечены девять человек. В инспекции отметили, что охота на косуль разрешена при соблюдении всех требований, но случаи браконьерства имеют место быть.

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