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Зарина Дияс не сыграет с Ариной Соболенко на тысячнике в Пекине

Зарина Дияс не сыграет с Ариной Соболенко на тысячнике в Пекине Фото: ФТК
В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Экс-первая ракетка Казахстана проиграла Мананчае Савангкаев (187 WTA) из Таиланда со счетом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Дияс не смогла подать навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий раунд China Open Савангкаев сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

В основную сетку турнира в Пекине Дияс, занимающая 571-е место в мировом рейтинге, пробилась через квалификацию. В отборочном этапе она обыграла крепких соперниц, которые стоят в рейтинге выше нее. В стартовой игре Зарина уверенно разобралась с испанкой Ребеккой Машаровой (119 WTA) – 6:4, 6:0. А в финале квалификации Дияс одержала победу над представительницей Великобритании Хизер Уотсон (160 WTA) с разгромным счетом 6:0, 6:2.

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