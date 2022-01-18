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13:16 18.01.2022

Гастроэнтеролог подсказала полезную утреннюю привычку

полезная привычка Фото: pixabay
Привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, есть одно условие. Врач-диетолог уточнила, что происходит пробуждение организма.

Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора.Нурия Дианова

Вода должна быть определенной температуры.

Здесь есть нюанс – вода должна быть комнатной температуры, не холодной, – уточнила гастроэнтеролог.

Можно добавлять в воду лимонный, апельсиновый сок.

Вода с добавлением лимонного сока, цитрусового сока натощак окажет благотворное влияние, если нет проблем с желудком. Нурия Дианова
Айсулу Омарова
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