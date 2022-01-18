13:16 18.01.2022
Гастроэнтеролог подсказала полезную утреннюю привычку
Фото: pixabay
Об этом в интервью радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам, есть одно условие. Врач-диетолог уточнила, что происходит пробуждение организма.
Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора.Нурия Дианова
Вода должна быть определенной температуры.
Здесь есть нюанс – вода должна быть комнатной температуры, не холодной, – уточнила гастроэнтеролог.
Можно добавлять в воду лимонный, апельсиновый сок.
Вода с добавлением лимонного сока, цитрусового сока натощак окажет благотворное влияние, если нет проблем с желудком. Нурия Дианова