13:32 18.01.2022
Смертельное ДТП со скорой произошло на трассе в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области произошло смертельное ДТП – машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, передает Zakon.kz.
Как уточнили в областном департаменте полиции, ДТП произошло на 118 км трассы Костанай – Мамлютка около 10:00.
В условиях гололеда произошло столкновение автомашины скорой помощи (ЦРБ Мендыкаринского района) и автомашины «Нива».Пресс-служба ДП Костанайской области
В результате ДТП 67-летний водитель автомашины «Нива» погиб на месте аварии, водитель скорой и два пассажира доставлены в больницу.
Причины ДТП выясняются.Пресс-служба ДП Костанайской области