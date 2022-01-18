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13:32 18.01.2022

Смертельное ДТП со скорой произошло на трассе в Костанайской области

костанайская область, дтп, погибший, пострадавшие, дп Фото: Zakon.kz
В Костанайской области произошло смертельное ДТП – машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, ДТП произошло на 118 км трассы Костанай – Мамлютка около 10:00.

В условиях гололеда произошло столкновение автомашины скорой помощи (ЦРБ Мендыкаринского района) и автомашины «Нива».Пресс-служба ДП Костанайской области

В результате ДТП 67-летний водитель автомашины «Нива» погиб на месте аварии, водитель скорой и два пассажира доставлены в больницу.

Причины ДТП выясняются.Пресс-служба ДП Костанайской области
Динара Халдарова
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