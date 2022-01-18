Смертельное ДТП со скорой произошло на трассе в Костанайской области

Как уточнили в областном департаменте полиции, ДТП произошло на 118 км трассы Костанай – Мамлютка около 10:00.

В условиях гололеда произошло столкновение автомашины скорой помощи (ЦРБ Мендыкаринского района) и автомашины «Нива». Пресс-служба ДП Костанайской области

В результате ДТП 67-летний водитель автомашины «Нива» погиб на месте аварии, водитель скорой и два пассажира доставлены в больницу.