«Пошли бы за ними пешком» – как алматинки спасли друзей из осажденного аэропорта

Елене Сомовой 5 января, когда в Алматы уже начались массовые беспорядки, позвонил родственник ее хорошей знакомой, живущей в Германии.

Он просил приехать и забрать его, жену и двоих детей из аэропорта. Они только прилетели из Шри-Ланки в Алматы и сразу попали в осаду. Вот это называется «добро пожаловать»… Оказалось, их семья звонила всем знакомым в Алматы, но никто не откликнулся на просьбы о помощи. Интернета уже не было. Люди очень боялись. И мы были последней надеждой. Алматинка Елена Сомова

Сквозь крики на заднем фоне глава прилетевшей с отдыха семьи рассказал, что они куда-то убежали и совсем не понимают, что происходит. Вокруг паника, а город им совершенно не знаком. Толпа других пассажиров ринулась к главному выходу, однако семья осталась на месте – около запасного.

С моей подругой Еленой Вылегжаниной мы приняли решение, что поможем. Выехали на ее машине. По пути видели толпы людей в черных масках на все лицо. В руках у них были палки, дубинки, щиты. Было очень страшно, но что оставалось делать? Только вперед! Елена Сомова

Елена Сомова (слева) и Елена Вылегжанина (справа). Фото: из личного архива

Несколько из них подошли к нашей машине, долбанули по капоту и посмотрели на нас грозно. Я говорю: «Кажется, мы не туда попали, это те самые захватчики. Нужно быстро уезжать». Поехали в сторону аэропорта и стали свидетелями того, как люди с чемоданами убегали прочь от этого места по тротуарной дорожке. Крики, стрельба и хаос заполняли пространство. Елена Сомова

По дороге женщины заехали на автозаправку, где стояло множество машин без государственных номерных знаков. Встав в очередь, подруги поняли, что АЗС оккупирована – и явно не мирными жителями.

С трудом, но Елена с подругой отыскали семью знакомого. Пока выбирались с территории аэропорта, к ним то и дело просились плачущие женщины с детьми, но в маленькую машину физически бы не поместились еще пассажиры. Позднее родственник подруги рассказал, что даже «бомбилы» рванули в город с пустыми салонами – лишь бы подальше от места беспорядков.

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Аэропорт уже осаждали террористы, на стоянке они переворачивали и поджигали машины. Женщинам чудом удалось быстро проехать через толпу.

Бензин заканчивался. По пути мы заехали в гараж к знакомому, чтобы он налил нам немного бензина. Так мы доехали до моего дома. Время – почти полночь, всем очень страшно. Кое-как мы пришли в себя и с трудом уснули. Елена Сомова

На следующий день Елена Сомова отвезла спасенную семью на вокзал, откуда та благополучно уехала в Кокшетау.