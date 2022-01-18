О правилах поведения при гололеде рассказали в ДЧС Алматы
Как отметили в пресс-службе департамента по ЧС, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результату, наезду на пешеходов;
переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (например, разговоры по мобильному телефону);
всегда смотрите перед собой под ноги;
следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
Ранее сообщалось о тумане и гололеде в горах города Алматы.