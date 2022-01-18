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13:58 18.01.2022

О правилах поведения при гололеде рассказали в ДЧС Алматы

зима скользко Фото: pixabay
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде, призвав автолюбителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе департамента по ЧС, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результату, наезду на пешеходов;

  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (например, разговоры по мобильному телефону);

  • всегда смотрите перед собой под ноги;

  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее сообщалось о тумане и гололеде в горах города Алматы.

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