Игита обратился к казахстанским болельщикам перед Евро-2022

Лучший футзальный вратарь планеты высказал мнение о предоставлении казахстанского гражданства бразильским игрокам и включении Эдсона в состав сборной страны на Чемпионат Европы 2022 года.

Напомним, что старт европейского первенства назначен уже на завтра, 19 января. В матче открытия встретятся команды Сербии и Португалии. Сборная Казахстана выступит в группе B вместе с командами Финляндии, Италии и Словении.

Фото: Instagram/kff_team

За день до начала Чемпионата Европы наставник казахстанской дружины Кака объявил окончательный состав сборной, которая сыграет в Голландии.

Вратари: Игита, Рауан Атантаев.

Игроки: Тайнан, Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, Дуглас, Биржан Оразов.