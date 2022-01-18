14:42 18.01.2022
Игита обратился к казахстанским болельщикам перед Евро-2022
Фото: Instagram/leohiguita2
Лучший вратарь мира и сборной Казахстана по футзалу Игита через свою инстаграм-страницу сделал видеообращение ко всем отечественным болельщикам, сообщает Zakon.kz.
Лучший футзальный вратарь планеты высказал мнение о предоставлении казахстанского гражданства бразильским игрокам и включении Эдсона в состав сборной страны на Чемпионат Европы 2022 года.
Напомним, что старт европейского первенства назначен уже на завтра, 19 января. В матче открытия встретятся команды Сербии и Португалии. Сборная Казахстана выступит в группе B вместе с командами Финляндии, Италии и Словении.
За день до начала Чемпионата Европы наставник казахстанской дружины Кака объявил окончательный состав сборной, которая сыграет в Голландии.
Фото: Instagram/kff_team
Вратари: Игита, Рауан Атантаев.
Игроки: Тайнан, Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, Дуглас, Биржан Оразов.