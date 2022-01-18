Освобожден от должности замакима ЗКО Аманжол Алпысбаев

Об этом сообщили в областном акимате.

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Алпысбаев Аманжол Алиханович был освобожден от занимаемой должности распоряжением акима области от 30 декабря 2021 года на основании п. 4 и 5 ст. 59 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан». Пресс-служба акимата ЗКО

Как пояснили в ведомстве, «в 2011 году, в период работы в частном секторе, Алпысбаев был указан в регистрационных данных в качестве руководителя одного из ТОО, которое не проработало ни дня и, соответственно, не имело никаких доходов».

(ТОО. – Прим. ред.) ошибочно не было ликвидировано и просто оставалось в базе органов юстиции. Однако эти обстоятельства все же оказались несовместимыми с государственной службой. Пресс-служба акимата ЗКО

Аманжол Алпысбаев был назначен замакима ЗКО в июле 2019 года. Он курировал вопросы стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и строительства, ЖКХ, а также вопросы тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного мира.

Как сообщает портал «Мой город», в июне 2021 года Аманжола Алпысбаева заподозрили в нарушении закона «О государственной службе». По данным департамента агентства по делам госслужбы, замакима ЗКО, будучи государственным служащим, является еще и учредителем и директором ТОО «Самрук Гидро». Департамент направил в акимат области представление о том, что замакима должен сложить свои полномочия. Сам Аманжол Алпысбаев с этим не согласился и целых четыре раза подавал в суд. Во всех случаях суд вынес решение не в его пользу. В иске отказали и в кассационном суде.