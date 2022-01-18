Кудебаев жителям Алматинской области: Не поддавайтесь на провокации

Он отметил, что на территории области продолжает действовать «красный» уровень террористической опасности.

Более того, добавил Кудебаев, в целях обеспечения общественной безопасности и стабилизации оперативной обстановки по всей области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию в незаконных митингах и шествиях 19 января. Довожу до вашего сведения, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом. Однако организаторы в местные исполнительные органы соответствующие уведомления и заявления об организации и проведении мирных собраний не подавали. Начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение закона, является противоправным действием и влечет административную ответственность по ст. 488 КоАП РК.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организациям, обществу или государству, наступает уголовная ответственность по ст. 400 УК РК. Уважаемые земляки, призываю вас неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Серик Кудебаев

По его словам, правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок и общественную безопасность.

Кроме того, Кудебаев рекомендовал воздержаться от массовых купаний.