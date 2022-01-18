Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:16 18.01.2022

Кудебаев жителям Алматинской области: Не поддавайтесь на провокации

обращение к жителям Фото: пресс-служба МВД РК
Глава полиции Алматинской области Серик Кудебаев выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на территории области продолжает действовать «красный» уровень террористической опасности.

Новость по теме

«Красный» и «оранжевый» – чем отличаются два уровня террористической опасности

Более того, добавил Кудебаев, в целях обеспечения общественной безопасности и стабилизации оперативной обстановки по всей области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию в незаконных митингах и шествиях 19 января. Довожу до вашего сведения, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом. Однако организаторы в местные исполнительные органы соответствующие уведомления и заявления об организации и проведении мирных собраний не подавали. Начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение закона, является противоправным действием и влечет административную ответственность по ст. 488 КоАП РК.

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организациям, обществу или государству, наступает уголовная ответственность по ст. 400 УК РК. Уважаемые земляки, призываю вас неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.Серик Кудебаев

По его словам, правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок и общественную безопасность.

Кроме того, Кудебаев рекомендовал воздержаться от массовых купаний.

Анастасия Московчук
Кудебаев Серик Алматинская область
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
17.01.2022
Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане
17.01.2022
Компания Тимура Кулибаева продала свою часть акций АО «КазАзот»
17.01.2022
Арынов назначен исполняющим обязанности гендиректора «КазТрансОйл»
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости