16:16 18.01.2022
Кудебаев жителям Алматинской области: Не поддавайтесь на провокации
Фото: пресс-служба МВД РК
Он отметил, что на территории области продолжает действовать «красный» уровень террористической опасности.
Более того, добавил Кудебаев, в целях обеспечения общественной безопасности и стабилизации оперативной обстановки по всей области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
В социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию в незаконных митингах и шествиях 19 января. Довожу до вашего сведения, что порядок организации и проведения митингов регулируется законом. Однако организаторы в местные исполнительные органы соответствующие уведомления и заявления об организации и проведении мирных собраний не подавали. Начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев
Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение закона, является противоправным действием и влечет административную ответственность по ст. 488 КоАП РК.
Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организациям, обществу или государству, наступает уголовная ответственность по ст. 400 УК РК. Уважаемые земляки, призываю вас неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.Серик Кудебаев
По его словам, правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок и общественную безопасность.
Кроме того, Кудебаев рекомендовал воздержаться от массовых купаний.
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