Домбрист рассказал, как попасть на большую сцену

В чем секрет успеха у публики отечественных исполнителей народной музыки – техника, масштабность, красота лирических мелодий? Кажется, не только это завораживает слушателей.

Абылай Тлепбергенов отмечает, что за последние 30 лет в Казахстане стало больше домбристов-виртуозов, которые исполняют знакомые кюи, изменяя штрихи, подачу и сценический образ. И такой подход приводит в дикий восторг зарубежную публику.

Домбра очаровывает. Во время гастролей после концертов ко мне подходят люди, удивляются, как из этого, казалось бы, простого инструмента исходит такая магическая музыка. Сочинения Курмангазы и Таттимбета по форме музыки являются новизной для зарубежных слушателей. В Швейцарии в Лугано был случай: после концерта подошла девочка 11-12 лет и, плача, попросила потрогать домбру – так музыка затронула ее душу. Когда наш оркестр выступал в США, американский сенатор говорил: «Когда слушал музыку, представлял себя в степи, в горах, в полях». Главный дирижер Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы Абылай Тлепбергенов

Музыкант говорит, что не каждый может виртуозно играть на домбре.

Я учился игре на домбре 14 лет. С 6 лет занимался, чтобы достичь идеального уровня, в смысловом и техническом порядке. Да, у меня детства нормального не было: пока сверстники на улице играли в футбол, я по 6-7 часов в день занимался музыкой. Жалею об этом сейчас? Нет, нисколько. Абылай Тлепбергенов

Он добавил, что для качественного исполнения кюев музыкант должен быть не только готов технически, но и быть интеллигентным, читать книги, слушать хорошую музыку, быть разносторонней, эрудированной личностью.

Многие казахстанцы умеют играть на домбре, наш народ талантлив, тем более что освоить инструмент можно довольно быстро, есть видеоуроки. Но чтобы стать профессиональным музыкантом, нужно много трудиться. Не открою Америку, если скажу, что в успехе 1% составляет талант, остальные 99% – труд. Да, с рождения кому-то талант дается побольше, таким детям легче даются занятия, но можно и с меньшим талантом за счет трудолюбия добиться высот. Абылай Тлепбергенов

Но одного таланта и трудолюбия может быть недостаточно для попадания на большую сцену.

Для развития техники, моторики педагоги дают специальные упражнения, достаточно их правильно выполнять. Есть и талантливые самородки, которые сами оттачивают технику. Успехи сверстников мотивируют юных музыкантов на повышение своего уровня. Молодым исполнителям также важно участвовать в конкурсах, мастер-классах, чтобы их вовремя заметили профессионалы и помогли раскрыть талант. Смысл в том, чтобы уровень домбровой школы продолжал повышаться. Абылай Тлепбергенов

Также Абылай Тлепбергенов советует молодым музыкантам не только исполнять чужие кюи, но и сочинять собственные. Тем более среди молодых домбристов есть немало примеров, когда один музыкант и исполняет, и создает музыку.