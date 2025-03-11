Ушла из жизни супруга композитора Нургисы Тлендиева

Умерла заслуженная артистка Казахстана Дарига Тлендиева. Информацию об этом разместили на официальной странице Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации сказано, что Дарига Тлендиева была выдающимся деятелем искусства, внесшим значительный вклад в развитие национальной культуры.

"Она была не только спутницей жизни народного героя, кюйши-композитора Нургисы Тлендиева, но и человеком, который сохранял его творческое наследие и передавал его будущим поколениям".

Дарига Тлендиева родилась 4 августа 1946 года в Коксусском районе Алматинской области. Она окончила двухгодичные курсы киностудии "Казахфильм" и в 1980 году – Казахский педагогический институт имени Абая.

Впервые она снялась в фильме "Кулагер" киностудии "Казахфильм", а затем исполняла различные роли в таких художественных фильмах, как "Белая машина", "Шестилетний Алпамыс", "Не хочу расставаться", "Молодость Жамбыла" и других.

С 1993 по 2010 год она работала конферансье в Академическом фольклорно-этнографическом оркестре имени Н. Тлендиева.

Тлендиева также является автором многих песен и кюев, среди которых "Қайран менің Нұрекем", "Қазақстан Республикам менің", "Қараталым", "Махамбет баба".

В свою очередь Нургиса Тлендиев был главным дирижером Казахского театра оперы и балета имени Абая, Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы и организованного им самим оркестра народных инструментов "Отырар сазы".

Является автором более 500 музыкальных произведений в разных жанрах: песни, кюи, романсы, увертюры, поэмы, кантаты, опера, балет и др.