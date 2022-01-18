17:03 18.01.2022
Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в Нур-Султане
Фото: elbasy.kz
Нурсултан Назарбаев в своем обращении к казахстанцам отметил, что находится в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Елбасы уточнил, что никуда не уезжал.
Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, а в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.Нурсултан Назарбаев
Еще 8 января пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай отмечал, что Первый Президент Казахстана находится в столице.
Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Айдос Укибай
Елбасы обратился к казахстанцам
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