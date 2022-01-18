Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в Нур-Султане

Елбасы уточнил, что никуда не уезжал.

Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, а в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Нурсултан Назарбаев

Еще 8 января пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай отмечал, что Первый Президент Казахстана находится в столице.

Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Айдос Укибай