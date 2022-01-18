Правила госзакупок изменились в Казахстане

Основными изменениями являются:

пересмотр подходов по применению показателя финансовой устойчивости; пересмотр порядка подтверждения достоверности сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в электронном депозитарии; определение порядка осуществления государственных закупок новыми способами:

конкурса с использованием рамочных соглашений;

конкурса с использованием рейтингово-балльной системы;

через электронный магазин.

А также пересмотр последовательности проведения государственных закупок способом аукциона.

Эксперт-практик в сфере госзакупок Наталья Романова отметила, что правила были долгожданные, некоторые нормы разрабатывались по несколько лет.

По первой новелле: «показатель финансовой устойчивости» был внедрен 17 мая 2021 года и определял победителей при участии в конкурсе. Поставщики, которые набирали максимальный показатель при равной условной цене – 210, выигрывали. Много недопониманий именно в сфере строительства, поэтому многие поправки связаны с ней. Эксперт Наталья Романова

Она отметила, что в зависимости от суммы конкурса показатель финансовой устойчивости меняется. Разработаны четыре варианта приложений, по которым в зависимости от суммы конкурса будет определяться показатель финансовой устойчивости.

Второе. По поводу депозитария. Это самая скандальная норма, поскольку ее внедряют уже несколько лет и по ней правила меняются периодически. Сама идея создания депозитария отличная, но требует детального подхода по всем ситуациям, которые возникают у тех, кто его заполняет. Электронный депозитарий – это поставщики, подрядчики, проектировщики – один раз туда загружают свои документы за предыдущий опыт работы, его проверяют модераторы и одабривают, после этого он подтягивается. Это делается для автоматизации, чтобы не было поддельных документов, чтобы объекты не «рисовали», потому что было очень много недостоверной информации. Поэтому по депозитарию во избежание недостоверной информации полностью исправили, как это будет работать, чтобы было четко, грамотно. Эксперт Наталья Романова

Также, по словам эксперта, законом определены три новых вида конкурсов, один из которых будет внедрен только в 2023 году. Сейчас же запускается конкурс использования рейтингово-балльной системы и применения рамочных соглашений.

Рейтингово-балльная система применяется для строительства и проектирования, по рамочному соглашению перечень тоже будет определен. Поэтому правила полностью раскрывают, как проводить данные процедуры, как они отличаются. Эксперт Наталья Романова

Что касается электронного магазина, то, как отметила эксперт, этот конкурентный способ закупки внедряется в Казахстане впервые. До этого была пробная версия.

Через один источник тестировали систему, есть платформа omarket.kz, это конкурентный способ. Все ждали эти правила, потому что в них четко прописали, как работает электронный магазин. Поэтому заказчики, которым нужны определенные товары, могут туда зайти, выбрать нужный товар, положить в корзину, оформить заказ. Есть определенные условия, что должно быть не менее двух поставщиков товаров. Это, конечно, упрощает процедуру, там открыты бренды, которые запрещены в запросе ценовых предложений или в конкурсе. И сама процедура более короткая, чем те способы, которые осуществляются посредством веб-портала. Эксперт Наталья Романова

Кроме того, она отметила, что в правилах появился демпинг в запросе ценовых предложений.

«Правила были долгожданные, некоторые нормы разрабатывались по несколько лет, как они будут работать, покажет практика, но есть и некоторые нормы, которые остались недоработанными, сейчас мы собираем документы и будем выходить с предложениями», – заключила эксперт.