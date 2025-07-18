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Право

Изменились правила госзакупок

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:45 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 14 июля 2025 года внес изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что обеспечение заявки на участие в государственных закупках способом конкурса, аукциона, вносится в размере 1% от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в соответствии c условиями, предусмотренными данными правилами.

В случае осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в государственной закупке в размере 3% от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг.

В случае осуществления государственных закупок способом конкурса по строительству "под ключ" потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в государственной закупке в размере 3% от суммы, выделенной на конкурс.

В случае участия в конкурсе, аукционе, запросе ценовых предложений по нескольким лотам потенциальный поставщик представляет обеспечение заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе ценовых предложений на каждый лот отдельно.

Соответствие обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе ценовых предложений определяется веб-порталом автоматически при подаче потенциальным поставщиком соответствующей заявки на участие.

К потенциальным поставщикам, участвующим в государственных закупках способом конкурса строительства "под ключ" предъявляются следующие квалификационные требования:

  • наличие разрешения (лицензии) на осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;
  • являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 11 Закона.

При осуществлении государственных закупок способом конкурса по строительству "под ключ" применяются следующие неценовые критерии, влияющие на итоги конкурса:

  • наличие у потенциального поставщика опыта работы по выполненным договорам, сумма строительно-монтажных работ, которых составляет не менее 50% от суммы выделенной для осуществления государственных закупок.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы, такому потенциальному поставщику присваивается один балл за каждый реализованный такой объект, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 5 баллов.

При этом опыт работы в качестве субподрядчика не учитывается;

  • обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство по обеспечению доли местного содержания, превышающей средний показатель по отрасли (указанный в задании на проектирование), такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл за каждые дополнительные 10% местного содержания;

гарантия качества по объекту строительства:

  • на основные конструкции;
  • на инженерные сети;
  • на оборудование.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие на гарантию качества по объекту строительства, такому потенциальному поставщику присваивается:

  • за гарантию на основные конструкции 0,1 балл за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 5 баллов;
  • на инженерные сети 0,1 за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 2-х баллов;
  • на оборудование 0,1 (ноль целых одна десятая) балл за каждый год гарантии, суммарное количество баллов в конкурсе данного критерия не превышает 1 балла;

принятие условий финансирования по:

  • отказу от аванса;
  • отказу от промежуточной оплаты актов выполненных работ до ввода объекта в эксплуатацию;
  • отказу от корректировки сметной стоимости в сторону увеличения.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе принимает обязательство об отказе от аванса, такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие об отказе от оплаты промежуточных актов выполненных работ до конца введения объекта в эксплуатацию, такому потенциальному поставщику присваивается 5 баллов.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе дает согласие об отказе от корректировки стоимости в сторону увеличения, такому потенциальному поставщику присваивается 2 балла.

  • обеспечение класса энергоэффективности объекта.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует обеспечение класса энергоэффективности объекта, такому потенциальному поставщику присваивается 1 балл за каждый пункт повышения, относительно установленного в задании на проектирование;

  • реализация проекта за счет собственных средств (спонсор).

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию проекта за счет собственных средств (спонсор), такому потенциальному поставщику присваивается 50 баллов.

При этом, остальные критерии, предусмотренные пунктом 301 правил, не применяются;

  • реализация проекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление.

В случае, если потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе гарантирует реализацию объекта за счет собственных средств с принятием объекта в доверительное управление на условиях типового договора передачи в доверительное управление, такому потенциальному поставщику присваивается 48 баллов.

При равенстве количества баллов неценовых критериев победителем признается участник конкурса, имеющий больший показатель финансовой устойчивости потенциального поставщика, определяемый веб-порталом автоматически согласно данным информационных систем органов государственных доходов.

При равенстве показателя финансовой устойчивости потенциальных поставщиков, победителем признается участник конкурса, заявка на участие, которого поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков.

Указывается, что конкурсная комиссия сопоставляет конкурсные неценовые критерии, влияющие на итоги конкурса и определяет победителя.

пункт 305 изложить в следующей редакции:

Гарантии и обязательства потенциального поставщика являются неотъемлемой частью договора о государственных закупках, заключаемого между заказчиком и поставщиком.

В случае, если поставщик не выполняет одно из указанных условий, заказчик расторгает договора с таким поставщиком.

Указанная глава применяется к закупкам, опубликованным с 1 сентября 2025 года.

Вместе с тем говорится, что заказчик направляет победителю проект договора, удостоверенный электронной цифровой подписью посредством веб-портала, в соответствии с типовыми договорами о государственных закупках товаров, работ, услуг:

  • в течение трех рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона);
  • в течение трех рабочих дней со дня подведения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса с использованием рейтингово-бальной системы;
  • в течение трех рабочих дней со дня определения победителя государственных закупок способом запроса ценовых предложений, через электронный магазин. 

Приказ вводится в действие с 28 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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