Комитет госдоходов приостановил проверку бизнеса

Это делается для поддержки предпринимательства в связи с режимом ЧП.

Предусмотрено приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля 2022 года начатых и инициируемых органами государственных доходов налоговых и таможенных проверок, а также проверок таможенных, иных документов и (или) сведений, начатых после выпуска товаров. Комитет государственных доходов

До 1 февраля приостанавливается проведение камерального контроля и инициирование новых проверок, за исключением проверок, которые начинают правоохранительные органы.