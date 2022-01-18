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19:06 18.01.2022

Комитет госдоходов приостановил проверку бизнеса

Проверка бизнеса в Казахстане Фото: Pixabay
Комитет государственных доходов Казахстана сообщает, что до 1 февраля приостанавливается проверка бизнеса, передает Zakon.kz.

Это делается для поддержки предпринимательства в связи с режимом ЧП.

Предусмотрено приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля 2022 года начатых и инициируемых органами государственных доходов налоговых и таможенных проверок, а также проверок таможенных, иных документов и (или) сведений, начатых после выпуска товаров.Комитет государственных доходов

До 1 февраля приостанавливается проведение камерального контроля и инициирование новых проверок, за исключением проверок, которые начинают правоохранительные органы.

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