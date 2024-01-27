Комитет госдоходов начал проводить валютный контроль

С 1 января 2024 года Комитет государственных доходов МФ РК стал одним из органов валютного контроля, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону "О валютном регулировании и валютном контроле" на Комитет госдоходов возложена функция по мониторингу и контролю репатриации национальной и иностранной валюты, отработке информации по предполагаемым нарушениям, осуществлению документальных проверок и иных форм валютного контроля, практике привлечения к ответственности за нарушения требования по репатриации национальной и иностранной валюты, а также сроков предоставления информации и подтверждающих документов по валютным делам, в том числе передача в правоохранительные органы.

В КГД отметили, что уже приняты меры, направленные на репатриацию (возврат) валюты, борьбу с нарушениями валютного законодательства и содействия возврату незаконно выведенного капитала.

В частности, получен доступ к информационным системам Национального банка РК для осуществления мониторинга экспортно-импортных операций. Разработаны инструкции по бизнес-процессам, рассмотрены материалы по нарушениям валютного законодательства.

В 2024 году планируется провести подготовительные работы по разработке информационной системы Комитета государственных доходов по валютному контролю. Ведется соответствующая работа по автоматизации процессов, также прорабатывается вопрос дальнейшей интеграции в ИС Комитета государственных доходов.

В данном направлении проделана большая нормотворческая работа, а именно внесены изменения в следующие законодательные акты:

Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части наделения КГД МФ РК функциями валютного контроля и его компетенциями, в том числе по осуществлению проверок;

Кодекс об административных правонарушениях в части передачи функции по привлечению лиц за нарушение валютного законодательства в части репатриации валютной выручки;

Закон "О Национальном Банке Республики Казахстан" в части наделения КГД МФ РК функцией по осуществлению валютного контроля;

Предпринимательский Кодекс в части нераспространения процедуры анализа регуляторного воздействия на проекты нормативных правовых актов КГД по вопросам валютного регулирования;

утверждены совместные Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК с Национальным банком;

внесены изменения и дополнения в постановление правительства РК от 24 апреля 2008 года в части наделения функциями осуществления мониторинга репатриации валюты по экспортно-импортным операциям.

Кроме того, в настоящее время в Мажилисе Парламента РК находятся поправки по внесению изменений и дополнений в КОАП в статьи 244, 244-1 и 251 "Нарушение порядка получения учетного номера", "Непредставление или представление с нарушением установленного срока информации и (или) документов" и "Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты".