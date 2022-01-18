Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура

19 января 2022 года в 00:00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час. Комендатура города Алматы

При этом в комендатуре напомнили, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности.

В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами ДП Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.

При критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.

Комендатура просит отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. О сроках завершения режима антитеррористической операции сообщат дополнительно.