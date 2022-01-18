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Законодательство РК
19:51 18.01.2022

МВД просит казахстанцев сдать незаконное оружие и боеприпасы

МВД просит казахстанцев сдать незаконное оружие Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел обратилось к населению с просьбой о добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

В ходе массовых беспорядков в стране из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Похищенное оружие и боеприпасы могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Обращаем внимание, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (ст. 287 УК – до пяти лет лишения свободы) и административная (ст. 482 КоАП РК – штраф 25 МРП) ответственность. Пресс-служба МВД РК

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.

В связи с этим МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства.

В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм просим не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112.

МВД рассчитывает на понимание и содействие населения в проводимой работе.

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