Избран новый глава Европарламента

Как передает пресс-служба законодательного органа ЕС, кандидатуру Метсолы выдвинула Европейская народная партия.

Ее поддержало абсолютное большинство депутатов в первом туре голосования, которое проводилось дистанционно (458 из 690 человек).

Она займет место скончавшегося на прошлой неделе Давида Сассоли.

Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европарламент после Симоны Уэйл и Николь Фонтейн.

Роберта Метсола (Roberta Metsola) родилась 18 января 1979 года в Сент-Джулиансе (Мальта).

В 2003 году окончила юридический факультет Мальтийского университета. Затем продолжила изучение европейского права в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия).

Во время учебы, в 2000-2002 годах, была вице-председателем европейских студентов-демократов. В 2002-2003 годах – генеральный секретарь европейских студентов-демократов.