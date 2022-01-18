Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:54 18.01.2022

Избран новый глава Европарламента

Избран новый глава Европарламента Фото: Twitter/Roberta Metsola MEP
Новым председателем Европарламента избрана представительница Мальты Роберта Метсола, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба законодательного органа ЕС, кандидатуру Метсолы выдвинула Европейская народная партия.

Ее поддержало абсолютное большинство депутатов в первом туре голосования, которое проводилось дистанционно (458 из 690 человек).

Она займет место скончавшегося на прошлой неделе Давида Сассоли.

Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европарламент после Симоны Уэйл и Николь Фонтейн.

Роберта Метсола (Roberta Metsola) родилась 18 января 1979 года в Сент-Джулиансе (Мальта).

В 2003 году окончила юридический факультет Мальтийского университета. Затем продолжила изучение европейского права в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия).

Во время учебы, в 2000-2002 годах, была вице-председателем европейских студентов-демократов. В 2002-2003 годах – генеральный секретарь европейских студентов-демократов.

Константин Вноровский
Евросоюз Совет Европы
Елбасы обратился к казахстанцам
18.01.2022
Айжан Есмагамбетова о локдауне: Все ограничения уже давно определены
18.01.2022
Число новых случаев COVID-19 снижается в Казахстане
18.01.2022
Беспорядки-2022: Генпрокуратура отчиталась по задержанным
18.01.2022
Временный запрет на выселение и снос зданий введут в Казахстане
18.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости