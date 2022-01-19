Археологи нашли следы самой первой в мире операции на черепе

Как пишет Daily Mail, череп, находящийся в коллекции музея в Оклахоме, принадлежал мужчине, который был ранен во время боя.

Это, пожалуй, одно из самых ранних свидетельств операции в древности.

У нас мало информации об этой операции, но мы знаем, что он подвергся ей. Судя по сломанной кости вокруг места ранения, вы можете видеть, что она плотно срослась. Это была успешная операция. Сотрудники музея

Рассматриваемый череп является примером перуанского удлиненного черепа, который представляет собой древнюю форму модификации тела, когда члены южноамериканского племени преднамеренно деформировали черепа маленьких детей, связывая их тканью или даже привязывая голову между двумя кусками дерева на длительные периоды времени.

Что примечательно, имплантированный кусок металла представлял собой пластину, которую использовали для связывания сломанных костей. Точный состав сплава неизвестен.

Ученые не знают, использовалась ли во время операции анестезия, но уточняют, что в то время существовало много естественных средств для хирургических процедур, и воин пережил процедуру.