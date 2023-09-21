Древнейшую в мире деревянную конструкцию нашли археологи

Археологи обнаружили самую древнюю из когда-либо обнаруженных деревянных конструкций, созданную почти полмиллиона лет назад, что позволяет предположить, что наши предки могли быть более развитыми, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Исключительно хорошо сохранившаяся деревянная конструкция была обнаружена у водопада Каламбо на севере Замбии, недалеко от границы с Танзанией, сообщает The Guardian.



Возраст конструкции по меньшей мере 476 тыс. лет, ее сделали задолго до появления Homo sapiens.

На древесине видны следы резки, свидетельствующие о том, что для соединения двух больших бревен использовались каменные орудия. Предполагается, что это была платформа, пешеходная дорожка или приподнятое жилище для того, чтобы находиться над водой.

На стоянке также обнаружили коллекцию деревянных орудий, в том числе клин и палку для копания.

Известно, что предки человека уже использовали дерево в это время, но в ограниченных целях, например, для разжигания костра или охоты.

Предыдущий рекордсмен по древнейшим деревянным сооружениям датируется примерно 9 тыс. лет.

Находки такой древней древесины редки, поскольку она, как правило, гниет, не оставляя практически никаких следов для исторической летописи. Считается, что высокий уровень воды в водопаде Каламбо сохранил конструкцию на протяжении веков.