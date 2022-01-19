01:52 19.01.2022
Непривитым игрокам «Челси» и «Реала» могут запретить играть в «Лиге чемпионов»
Фото: Twitter/Chelsea FC
«Челси» и «Реал», вероятно, не смогут задействовать невакцинированных игроков в матчах Лиги чемпионов во Франции, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Times, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» должен сыграть с «Лиллем», а «Реал» — с ПСЖ.
Это может создать трудности для футбольных клубов из других государств, которые будут играть во Франции в еврокубках.
Маловероятно, что в лондонском клубе вакцинированы все футболисты. Ранее главный тренер «аристократов» Томас Тухель заявлял, что прививка – это выбор каждого игрока.
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент позиции в отношении правил вакцинации пока не имеют. Однако отмечается, что идти против местных законов в этом вопросе организация не будет.